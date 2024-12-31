Жителям Новосибирска озвучили запреты в Модестов день 31 декабря

Последний день уходящего года православные проводят на службе.

Православные в последние дни года уделяют время службе. На Руси 31 декабря отмечали память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Родившийся в VII веке в Севастии, он еще с детства выбрал путь служения Богу, став монахом и затем настоятелем монастыря. После войны с персидским царем был назначен блюстителем Иерусалимской церкви и славился честностью и мудростью.

В этот день также внимательно следили за погодой. Например, ветер с запада и юго-запада предвещал потепление. Если лес выглядел чистым, это означало зеленый год, а отсутствие снега на поле – пустоту в амбаре летом. В период Рождественского поста действовали ограничения в питании, и старались избегать конфликтов.

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