Большая снежная змея появится в Новосибирском зоопарке

С 2 по 7 января в Новосибирском зоопарке пройдет уникальная программа, посвященная наступающему году Змеи. С 12:00 до 16:00 на главной площади у центральной елки горожане смогут поучаствовать в создании большой снежной змеи.

Профессиональный скульптор будет помогать всем желающим воплотить символ года в снежной скульптуре. Программа также включает элементы, посвященные народам мира, и будет интересна как взрослым, так и детям.

«Вместе с профессиональным скульптором новосибирцы смогут поучаствовать в создании символа наступающего года», — сообщили в мэрии Новосибирска.