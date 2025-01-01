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Большая снежная змея появится в Новосибирском зоопарке

Фото: Сиб.фм / Евгения Иванова

С 2 по 7 января в Новосибирском зоопарке пройдет уникальная программа, посвященная наступающему году Змеи. С 12:00 до 16:00 на главной площади у центральной елки горожане смогут поучаствовать в создании большой снежной змеи.

Профессиональный скульптор будет помогать всем желающим воплотить символ года в снежной скульптуре. Программа также включает элементы, посвященные народам мира, и будет интересна как взрослым, так и детям.

«Вместе с профессиональным скульптором новосибирцы смогут поучаствовать в создании символа наступающего года», — сообщили в мэрии Новосибирска.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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