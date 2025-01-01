Дед Мороз покинул Новосибирск – любительские кадры утро 1 января 2025 года

Ранним утром на мосту через Обь был замечен мотоцикл, управляемый мужчиной в костюме деда Мороза.

Видео-кадрами поделились жители Новосибирска с местным пабликом АСТ-54. На записи чётко видно, как по одному их городских мостов через Обь на «приличной» скорости мчится мотоциклист в карнавальном костюме.

В трёхколёсном мотоцикле, оснащённым мотоколяской, лежит огромная подарочная коробка. Транспорт двигался в сторону выезда из Новосибирска, что позволило очевидцам прийти к выводу – «Дед Мороз хорошо поработал 31 декабря и с чистой совестью покидает Новосибирск».

Отметим, что в первой половине дня дороги столицы Западной Сибири опустели. Текущая дорожная ситуация оценивается в 1 балл.

Ранее «Сиб.фм» информировал о готовности новосибирских дорог к зимнему периоду.