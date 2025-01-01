Мороз до -20 градусов ударит в Новосибирске 1 января

В Новосибирске в новый год ударят морозы.

В Новосибирск в первый день 2025 года придут морозы до -20 градусов. Такие данные приводит сайт Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В среду, 1 января, в мегаполисе днем ожидается -7 градусов. Однако ночью температура значительно упад, до -17 градусов. Также ожидается небольшой снег.

В четверг, 2 января, в столице Сибири потеплеет. Температура днем составит -2 градуса, а ночью -6 градусов. Также ожидается снег с дождем.

В пятницу, 3 января, в Новосибирске днем будет -4 градуса. Температура ночью опустится до -7 градусов. Ожидается снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области школьникам и студентам предоставят новые скидки на проезд.