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общество

В Новосибирской области школьникам и студентам предоставят новые скидки на проезд

Фото: Сиб.фм

Школьники и студенты смогут пользоваться новыми скидками на проезд со следующего месяца.

С 1 января 2025 года в Новосибирской области начнет действовать система «СберТройка», позволяющая школьникам и студентам получать 50% скидку на проезд в городском транспорте.

При этом старые транспортные карты останутся в использовании, а пополнить новые можно будет через банкоматы и онлайн-сервисы. Нововведение упростит управление проездными средствами для местной молодежи.

Ранее Сиб.фм публиковал график работы центров «Тройки» на праздники

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Валерия Митрохина
Журналист

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