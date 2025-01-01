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общество

Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж

Фото: МК в Новосибирске

2025 год — год зелёной деревянной змеи.

Новосибирцы делятся фотографиями своих новогодних столов, которые поражают своим разнообразием. На столах можно увидеть традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой и бутерброды с красной икрой. Однако многие хозяева удивили гостей необычными кулинарными шедеврами, среди которых особенно выделяется салат из хурмы.

Вдохновленные символом наступающего 2025 года, многие хозяева не только украсили блюда, но и сделали акцент на оформлении стола, добавив яркие элементы в виде змей. Такой творческий подход создал атмосферу праздника и волшебства, которая запомнится всем, кто находился в тот момент за столом.

«МК в Новосибирске» подготовил фотоподборку новогодних столов горожан.

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 2

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 3

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 4

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 5

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 6

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 7

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 8

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 9

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 10

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 11

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 12

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 13

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 14

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 15

Фото Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж 16

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Нина Раневская
Журналист

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