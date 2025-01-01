Новосибирцы поделились фотографиями своих новогодних столов. Фоторепортаж

2025 год — год зелёной деревянной змеи.

Новосибирцы делятся фотографиями своих новогодних столов, которые поражают своим разнообразием. На столах можно увидеть традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой и бутерброды с красной икрой. Однако многие хозяева удивили гостей необычными кулинарными шедеврами, среди которых особенно выделяется салат из хурмы.

Вдохновленные символом наступающего 2025 года, многие хозяева не только украсили блюда, но и сделали акцент на оформлении стола, добавив яркие элементы в виде змей. Такой творческий подход создал атмосферу праздника и волшебства, которая запомнится всем, кто находился в тот момент за столом.

«МК в Новосибирске» подготовил фотоподборку новогодних столов горожан.