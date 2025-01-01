Президент РФ Путин подписан указ о миграционном режиме высылки в России – нелегалы покинут страны до 30 апреля 2025 года

На территории РФ вступил в законную силу новый закон о введении миграционного режима высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в нашей стране.

Сам закон был принят ещё 8 августа 2024 года, а подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря. Сам новый миграционный режим высылки начинает действовать с 5 февраля 2025 года. Применяться он будет только в отношении нелегалов.

С этого времени все иностранные граждане, не имеющие законных оснований для пребывания в РФ, подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения. Для этого они будут сдавать биометрию, проходить тестирование на наркотики и инфекции, предоставлять документы о владении русским языком, знании истории и законов России, а также гасить текущие задолженности.

Согласно основным положениям нового закона, сокращается срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года (ранее 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней). Это означает, что нелегалы из реестра должны будут покинуть пределы России до 30 апреля 2025 года.

Если иностранец не желает возвращаться на родину, то он будет обязан информировать органы МВД о своём местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих выезду из России.

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