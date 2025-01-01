В Новосибирске больше не работают единые транспортные карты

Новый оператор тотально изменил систему оплаты проезда на общественном транспорте. Прежние ЕТК перестали действовать.

С 1 января нового 2025 года в столице Западной Сибири начала действовать инновационная система оплаты проезда на общественном транспорте. Вместо прежних единых транспортных карт (ЕТК) в Новосибирске действует транспортная карта «Тройка».

Преимущество новой платёжной системы в том, что пополнять баланс на карте «Тройка» можно, не выходя из дома, посредством мобильного приложения «Моя тройка».

Также зачислить денежные средства на счёт этой карты можно через банкоматы и мобильные приложения Сбера. Ещё одним бесспорным удобством станет интеграция транспортной «Тройки» с картой жителя Новосибирской области.

Те сибиряки, на чьих ЕТК остались средства, могут вернуть их. Для этого необходимо подать заявление «Пассажиртрансснаб» (Красный проспект, 161). Через три рабочих дня остаток денег со старой карты вернётся.

Напомним, «Сиб.фм» ранее рассказывал, что нужно знать новосибирцам о новых транспортных картах.