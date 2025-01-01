В Новосибирске с 1 января вступили в силу новые законы – разводиться и оформлять недвижимость станет дороже

Как изменится жизнь жителей Столицы Западной Сибири и Новосибирской области в наступившем 2025 году в связи с введением ряда новых законодательных проектов, читайте ниже.

Множество законов и подзаконных актов отражаются на жизни новосибирцев и жителей нашей области. С 1 января 2025 года они ряд из них вступил в законную силу.

· Новый МРОТ

Минимальный размер оплаты труда прирос на 3 158 рублей (более 16 %) и достиг уровня в 22 440 рублей. В Новосибирской области он составил 28 050 рублей (сработал районный коэффициент 1,25 %).

· Увеличение страховых пенсий

Январская индексация-2025 коснулась страховых пособий по старости. Прибавку в 7,3 % получат как неработающие, так и работающие пенсионеры.

· Индексация акциз

- на этиловый спирт: с 643 до 740 рублей (на 15%);

- на сладкие напитки: с 7 до 10 рублей;

- на сигареты и папиросы: до 2 945 рублей за тысячу штук (на 18 %);

- на легковые автомобили (свыше 90 лошадиных сил), мотоциклы, бензин, дизтопливо и моторные масла, а также сжиженный углеводородный газ.

· Новые госпошлины

- за расторжение брака: с 650 рублей до 5 тысяч рублей;

- за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок: до 700 рублей (увеличение в 2 раза);

- за оформление ипотеки: с 200 до 400 рублей;

- за регистрацию сделок с недвижимостью: зависит от кадастровой стоимости объекта.

· Освобождение от уплаты НДФЛ для волонтёров

Участники волонтёрских объединений освобождаются от уплаты НДФЛ с доходов в виде возмещения расходов на медицинские услуги.

· Регулирование операций с криптовалютой

Обязательная декларация сведений об операциях в цифровой валюте вводится с 01.01.2025. Доходы с майнинга будут учитываться по факту поступления ее на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления.

· Отмена НДС для ветеринаров

С нового 2025 года не будут облагаться налогом на добавленную стоимость ветеринарные услуги государственных и коммерческих клиник.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что ждет жителей Новосибирска в 2025 году.