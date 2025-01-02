Арсений Попов из «Импровизации» назвал Академгородок – городом стартапов

Комик подчеркнул, что это место ему сильно запомнилось.

Арсений Попов из «Импровизации» в подкасте Эльдару Джарахову признался, что новосибирский Академгородок – это необычное место.

«Это сильно другое. Там почти нет взрослых людей. Реально все студенты. Люди даже сильно по-другому одеваются. Это как будто другая страна», — заметил Попов.

«Да, они очень здорово ухаживают за Академгородком. Подкрашивают постоянно трех-четырех этажные дома. Мне там очень понравилось. Там же Илюха живет Сатир (Илья Шабельников, прим. редакции)», — добавил Эльдар Джарахов.

«Академгородок – это место, где нужно постоянно креативить, что-то придумать. Это город – лайфхаков, стартапов, вот так бы я его назвал», — заключил Арсений Попов.

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