Новосибирская модель Playboy Лена Перминова опровергла слухи о грубом обращении с персоналом

Сибирячка подчеркнула, что детство у неё было тяжёлым и издеваться над сотрудниками не в её правилах.

Модель Playboy Лена перминова и мама четырёх детей ответила на несколько вопросов подписчиков. Один из них касался её общения с персоналом. Подписчица уточнила: «Правда ли, что модель общается с помощниками по дому грубо?».

Перминова подчеркнула, что слухи не имеют ничего общего с реальностью.

«Вы знаете, уж так сложилось, что я не родилась с золотой ложкой во рту. Мое детство очень отличалось от детства моих детей. Приходилось продавать на морозе пирожки, тапочки и прочее. Поэтому знаю, что такое труд, деньги и их отсутствие, и как минимум неразумно грубо общаться с теми людьми, которые ежедневно делают твою жизнь комфортнее. А то ещё притравят завтрак», — с юмором заключила модель.

Напомним, что Лене Перминовой 38 лет, она воспитывает четырех детей от гражданского мужа — миллиардера Александра Лебедева, с которым недавно разошлась.

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