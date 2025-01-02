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проиcшествия

Водитель и пассажир получили травмы при страшном ДТП на Дивногорском в Новосибирске

Фото: АСТ-54

Пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла вечером, 1 января на улице Большая, около дома 594. Столкнулись Hyundai i30 и Honda Airwave.

За рулём Hyundai i30 находился 20-летний водитель. Известно, что молодой человек раньше времени начал поворачивать, что и спровоцировало ДТП.

Сам водитель отделался шоком, а вот 41-летний водитель Honda Airwave и его 49-летний пассажир доставлены в больницу.

Фото Водитель и пассажир получили травмы при страшном ДТП на Дивногорском в Новосибирске 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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