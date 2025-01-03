Бюджет-2025 ХК «Сибирь» в Новосибирске превысил миллиард рублей

Знаменитый новосибирский хоккейный клуб стал самой дорогой расходной частью регионального бюджета.

Повышенное финансирование, наряду с ХК «Сибирь», из областной казны в 20025 году получат ещё десять команд мастеров.

«Общий объем трат планируется на уровне 9 млрд рублей. В эту сумму входит строительство и содержание спортивных объектов и подготовка спортсменов», пояснил нашим коллегам из BFM-Новосибирск министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Чтобы понять, как распределяются бюджетные объёмы между самыми результативными командами и клубами нашего региона, стоит взглянуть на схему (составлен по мере возрастания):

· волейбольный клуб «Олимп» — 17 млн 935 тысяч рублей,

· регбийний клуб «Сибирь» — 27 млн 870 тысяч рублей,

· волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» — 69 млн 589 тысяч рублей,

· женская баскетбольная команда «Динамо» — 129 млн 515 тысяч рублей,

· хоккейный клуб «Сибсельмаш» — 120 млн 261 тысячу рублей,

· баскетбольный клуб «Новосибирск» — 140 млн 178 тысяч рублей,

· футбольный клуб «Новосибирск» — 422 млн 548 тысяч рублей,

· хоккейный клуб «Сибирь» — 1 млрд 288 млн 739 тысяч рублей.

Таким образом, ХК «Сибирь» уже несколько лет обходится бюджету дороже все остальных команд.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что ждет ХК «Сибирь» в новом сезоне-2025.