Новосибирским медикам пришлось спасать от переедания мужчину весом 150 килограмм

Новогоднее застолье с шашлыком закончилось для сибиряка с лишним весом на хирургическом столе.

Пациент поступил в клинику Мешалкина с невыносимыми болями в брюшной полости и спине. Выяснилось, что он много лет к ряду страдает гипертонией на фоне критически большого веса (около 150 килограмм).

На этом фоне у мужчины растянулись стенки сосудов. Пациент вынужден был соблюдать строгую диету, но в период новогодних праздников не сдержался.

По его рассказам, решил угостить своих друзей домашним шашлыком, сам его дегустировал и даже позволил запить жареное мясо крепким алкоголем.

В итоге кровяное давление вышло за пределы нормы, стенка одного из сосудов надорвалась. Ситуацию осложнило место расслоения – на дуге сосуда.

Дежурный хирург клиники Мешалкина Дмитрий Сирота экстренно провёл хирургическое вмешательство и поставил на место надрыва крошечный протез.

В настоящий момент пациент чувствует себя удовлетворительно, а процесс заживления идёт хорошо.

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