В Новосибирске образовались очереди за коньками

Столпотворение перед пунктами проката коньков были замечены в городских парках, оснащённых открытыми ледовыми катками.

В первые дни января наступившего 2025 года, в самый разгар новогодних выходных и зимних школьных каникул жители Новосибирска его гости массово вышли за улицы города. Во многих городских парках заранее были залиты катки и открыты пункты проката коньков.

Комфортная погода в первые дни нового года заставила большое количество сибиряков выйти на улицы. В Центральном парке даже образовалась «живая» очередь из желающих покататься на коньках. Её длина, по наблюдениям новосибирских журналистов, превысила несколько десятков метров.

По информации пресс-центра мэрии, к зимнему сезону 2024/2025 муниципальные учреждения залили 52 ледовых объекта. Самые большие ледовые площадки Новосибирска расположены в Центральном парке, на Михайловской набережной, в парке «Арена», на стадионе «Спартак» и в Нарымский сквере.

Портал «Сиб.фм» ранее публиковал афишу на новогодние праздники-2025.