В Новосибирском зоопарке впервые за полвека родились детёныши горностая

Событие является уникальным – нигде по всей России представители куньих не размножаются в искусственных условиях содержания.

Рождение малышей горностая сотрудники Новосибирского зоопарка уже назвали «историческим событием».

«В российских зоологических парках малышей горностая не было уже около полувека», гласит публикация в телеграмм-канале зоопарка.

По мнению директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, рождение каждого малыша – это важное событие и ему способствуют особые условия содержания, чтобы животные были здоровы, жили долго и приносили потомство.

Отметим, что это не единственный случай для столицы Западной Сибири. По информации пресс-службы зоопарка, в 2024 году на свет появился детеныш дальневосточных леопардов. Он является единственным малышом этих кошек, рожденный в минувшем году в зоопарках Европы и России.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о появлении детёнышей у лам в Новосибирском зоопарке.