В первые дни нового года на новосибирских дорогах погиб ребёнок и пострадали взрослые

Сводка ДПС за первые пару суток наступившего 2025 года изобилует авариями в черте Новосибирска и за его пределами.

В четверг, 2 января 2025 года в Ордынском районе Новосибирской области водитель SsangYong, двигаясь в сторону Новосибирска, не справился с управлением и вылетел в левый кювет с последующим опрокидыванием, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое взрослых людей (мужчина и женщина) и, к сожалению, погибла 10-летняя девочка.

В этот же день в Убинском районе также произошло ДТП со смертельным исходом.

«Водитель ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречку дороги Р- 254 «Иртыш», где столкнулся с Lexus RX-350. В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ, неустановленный мужчина, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», гласит релиз областной ГАИ.

Кроме этих инцидентов, на внутригородских дорогах Новосибирска произошло несколько аварий:

· на перекрестке Станционной и Ягодинской — ДТП с участием четырех автомобилей;

· на остановке общественного транспорта «Матрёшкин двор» в Новосибирске вспыхнул BMW X5;

· на перекрёстке Первомайской и Заречной реанимобиль с включёнными мигалками снёс водитель автомобиля.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что 90 человек погибли в ДТП в Новосибирской области в 2024 году.