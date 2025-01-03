Житель Новосибирска выстрелил в ГБР за отказ его подвезти

Инцидент произошел 2 января.

2 января, примерно в 8 часов утра, к автомобилю агентства безопасности «Гвардия», который стоял возле бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль, 16, подошёл житель Новосибирска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина попросил гвардейцев отвезти его домой. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности.

Когда ему отказали, мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в салон автомобиля, а затем попытался убежать. Однако его догнали и задержали. После этого его и оружие передали полиции.

Напомним, что в Новосибирской области на дороге произошла авария из-за лошади.