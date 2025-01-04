Глава Минспорта Новосибирской области Ахапов рассказал об участии в Олимпийских играх-2026

Сергей Ахапов рассказал о перспективах участия новосибирских спортсменов в следующих Олимпийских играх.

В эксклюзивном интервью юным корреспондентам и редакторам медиахолдинга Сиб.фм Group министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о том, что новосибирские спортсмены имеют шансы войти в состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, однако их участие зависит от общего допуска российских атлетов к международным соревнованиям.

«Здесь речь не столько о новосибирских спортсменах, сколько в целом о российских. Очень бы хотелось, чтобы наши чемпионы смогли поучаствовать в зимних Олимпийских играх 2026 года. Есть некоторые позитивные подвижки», – отметил он.

Сергей Ахапов подчеркнул, что конкуренция в зимних видах спорта в Европе остается высокой. Так, Швеция, Финляндия и Норвегия являются традиционными лидерами в лыжных гонках и биатлоне, и сейчас они настроены «сдержанно» по отношению к российским спортсменам. Однако определенные изменения дают повод для оптимизма.

«Если российские спортсмены будут допущены до Олимпийских игр, то, я уверен, новосибирские спортсмены в составе Сборной, безусловно, будут», – добавил он.

Напомним, что полное эксклюзивное интервью Сергея Ахапова можно прочитать ЗДЕСЬ