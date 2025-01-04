Из-за санкций Новосибирский зоопарк не может получить вомбатов из Австралии

Санкции препятствуют Новосибирскому зоопарку.

Новосибирский зоопарк столкнулся с трудностями в реализации планов по доставке вомбатов из Австралии. Препятствием стали международные санкции, осложнившие сотрудничество между странами. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Соглашение о передаче пары редких сумчатых было достигнуто еще в 2018 году, тогда для вомбатов подготовили специальный вольер, строительство которого завершили четыре года назад. Однако из-за ограничений транспортировка животных остается невозможной.

В мэрии отметили, что шансы на реализацию этих планов могут появиться при возобновлении авиасообщения с Австралией.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке впервые за полвека родились детёныши горностая