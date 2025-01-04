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проиcшествия

В Новосибирске ликвидировано восемь пожаров за сутки

Фото: Сиб.фм

В регионе за сутки ликвидировано восемь пожаров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарно-спасательные службы региона ликвидировали восемь возгораний и оказали помощь в десяти аварий на дорогах за прошедшие сутки.

Так, помощь спасателей понадобилась во время сегодняшнего ДТП, где столкнулись грузовики и кроссовер. В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.

Ранее Сиб.фм писал о том, что снегоуборочная машина и грузовик улетели в кювет на трассе Бийск – Барнаул из-за непогоды

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Валерия Митрохина
Журналист

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