В Новосибирске ликвидировано восемь пожаров за сутки

В регионе за сутки ликвидировано восемь пожаров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарно-спасательные службы региона ликвидировали восемь возгораний и оказали помощь в десяти аварий на дорогах за прошедшие сутки.

Так, помощь спасателей понадобилась во время сегодняшнего ДТП, где столкнулись грузовики и кроссовер. В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.

Ранее Сиб.фм писал о том, что снегоуборочная машина и грузовик улетели в кювет на трассе Бийск – Барнаул из-за непогоды