Снегоуборочная машина и грузовик улетели в кювет на трассе Бийск – Барнаул

Из-за непогоды водители не справляются с управлением транспортных средств.

Сегодня, 4 января 2025 года, в Алтайском крае на трассе Бийск – Барнаул была замечена снегоуборочная машина, которая улетела в кювет.

«Видимо в процессе уборки слетела в кювет и перевернулась. Около неё стояли машины ГАИ», — сообщили очевидцы для Сиб.фм.

Еще через 50 километров также в перевернутом виде лежала и грузовая машина, на которой было нанесено название продуктового магазина «Мария-Ра».

Данная ситуация на дорогах может быть вызвана из-за ухудшения погодных условий. Так, ранее Госавтоинспекция Алтайского края предупреждала местных жителей о том, что из-за непогоды в целях снижения рисков возникновения ДТП будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: – Р-256 «Чуйский тракт» на участке от ресторанно-гостиничного комплекса «Облепиха» Первомайского района до г. Бийска.

Также уточним, что сегодня в Сибири весь день прогнозируется теплая погода, но с осадками в виде снега и дождя. Возможно усиление ветра до восьми метров в секунду. Об этом информирует сервис Яндекс.Погоды.

Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска произошла смертельная авария