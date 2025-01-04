В Новосибирске с июля 2025 года повысятся тарифы на коммунальные услуги

В 2025 году в регионе увеличится оплата за ЖКХ.

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области произойдет рост тарифов на услуги ЖКХ. Среднее повышение составит 11,9%, максимальный индекс увеличения достигнет 13,5%. Об этом сообщил глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Рост тарифов коснется большинства коммунальных услуг. Холодная вода подорожает на 11,9%, горячая — на 12,1%, а тарифы на отопление и электричество увеличатся на 12,6%. Также вырастет стоимость капитального ремонта — с нового года она составит 19,29 рубля за квадратный метр, что на 24,29% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что в Новосибирске выросла стоимость проезда, штрафов и цены на продукты