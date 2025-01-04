В России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в 2025 году

Стало известно, кому проиндексируют пенсию в текущем году.

С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, уравнивающий пенсии работающих и неработающих пенсионеров. Выплаты проиндексированы на 7,3%. Изменения затронут 7,8 миллиона человек.

Как пояснила аналитик РАНХиГС Марина Солодовникова, работающим пенсионерам впервые пересчитают пенсии с учетом пропущенных повышений за период с 2016 года. Индексация будет применена не к текущим выплатам, а к общему размеру страховой пенсии.

Также, как отметил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059 рублей.

Напомним, что в Новосибирске с июля 2025 года повысятся тарифы на коммунальные услуги