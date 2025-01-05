Чудо на Рождество: подростки спасли младенца в коробке Новосибирской области

В 2022 году в Рождество в Новосибирской области произошло настоящее чудо — подростки спасли новорожденную девочку, которую оставили в коробке из-под яиц в двадцатиградусный мороз. Эта история потрясла всю страну и даже попала в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

История

16-летний Ренат шел вместе с друзьями в сторону Сосновки, где и обнаружил необычную находку. Сначала подростки подумали, что в коробке животное, но, услышав плач, увидели ребенка, завернутого в тряпку, а рядом находилась бутылочка с молоком.

Тогда подростки немедленно сообщили о случившемся родителям, которые приехали за ними и доставили младенца в больницу Пашино.

Врачи отметили, что девочка, несмотря на мороз, не получила обморожений. По их словам, ей было не больше трёх дней, а родили ее дома.

Расследование и поиски родителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, однако установить личности родителей не удалось.

Судьба девочки

После спасения младенца многие неравнодушные жители Новосибирска, включая родителей Рената, хотели удочерить девочку, но из-за отсутствия кровного родства получили отказ.

В результате малышку передали в семью, которая давно стояла в очереди на усыновление. Ребёнку дали имя София, теперь она живет в благополучной и любящей семье.

В январе 2024 года уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что у девочки всё хорошо, так как жалоб на семью не поступало.