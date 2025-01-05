Маша Вебер призналась в Новосибирске, что отказалась от съемок в «Звезды в Джунглях» из-за страха есть тараканов

Певица передумала сниматься в проекте в последний момент.

4 января в «Локомотив-Арене» прошел концерт под хиты 90-х. В рамках программы выступили несколько групп, в том числе группа «Тутси». В эксклюзивном интервью Сиб.фм участница группы Маша Вебер рассказала, что едва не стала участницей шоу «Звезды в джунглях», но отказалась в последний момент.

«Меня звали, да, в «Звезды джунглях». Уже практически уговорили. Но я очень трусиха такая... Я боюсь всего, что связано с экстримом. Еще и всякое противное есть. Я ни за какие деньги не соглашусь делать то, что мне страшно или противно. Есть что-то несъедобное, или трогать его руками, или в рот засунуть этих тараканов...», — подчеркнула певица.

Призналась Маша Вебер и в своем способе загадывать желание на Новый год – так, чтобы оно обязательно сбывалось.

«Я просто прописала всё подробно: все цели, чтобы дойти именно до тех желаний, которые я выписала. Понятно, что они не свалятся тебе на голову, и нужно подробно зафиксировать каждый месяц, что ты будешь, как ты будешь к этой цели идти, но это очень помогает. Карту желаний каждый год делаю», — резюмировала звезда.

Ранее Сиб.фм опубликовал большой фоторепортаж с новогодней дискотеки 90-х в Новосибирске.