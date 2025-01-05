Редкие инфекции проникают в Новосибирскую область из-за путешественников

Динамика заболеваемости редкими инфекциями вышла на уровень среднемноголетних показателей.

Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил изданию Om1 Новосибирск о единичных случаях редких болезней, таких как лихорадка Денге и малярия, зарегистрированных с 2010 по 2024 год.

Все случаи являются завозными: лихорадкой Денге заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда и Индии, а малярией — те, кто побывал в Африке. Все пациенты — взрослые люди.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при поездках за границу: употреблять только безопасные продукты и воду, соблюдать гигиену и использовать средства защиты от насекомых.

На правом берегу Новосибирска образовалась пробка длиной три километра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.