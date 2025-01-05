С прошлого года в Новосибирске ищут 37-летнего мужчину с татуировками на плечах

Волонтеры просят неравнодушных присоединиться к поискам.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 29 декабря мужчина из Бердска отправился в Академгородок и пропал. С тех пор 37-летний сибиряк не выходит на связь с родными и друзьями. СМИ сообщают, что дома его ждет беременная жена.

Приметы мужчины: рост 173 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. На обоих плечах есть татуировки.

На момент исчезновения он был одет в куртку цвета хаки, зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки и серую шапку.

Если у вас есть информация о местонахождении Максима Палея, пожалуйста, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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