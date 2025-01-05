В 2024 году в Новосибирской области произошли важные кадровые перестановки

За прошлый год в регионе произошли важные кадровые изменения, затронувшие ключевые позиции в местной администрации.

Весной с приходом нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева началась волна перестановок, которая оказала влияние на политическую и административную жизнь региона. Так, 17 мая 2024 года заместителем мэра города был назначен Евгений Попантонопуло, который стал ответственным за работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

20 мая был назначен Максим Останин заместителем мэра Новосибирска, 7 июня Сергей Тужилкин, управляющий делами мэрии, уступил свое кресло Дмитрию Юданову, бывшему заместителю министра юстиции, которого назначили на его место в рамках "губернаторского десанта".

Также одним из важных назначений стало Максима Русина в департамент связи и информатизации и Светланы Руськовой на пост руководителя управления инноваций и предпринимательства. А с 28 ноября первым вице-мэром Новосибирска стал Иосиф Важаевич Кодалаев, который теперь курирует реформирование департамента транспорта.

Более подробно о кадровых изменениях в структуре городской власти можно узнать в большом материале Сиб.фм.