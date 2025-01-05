Кто пришел к власти в 2024 году? Опубликованы ключевые назначения и перестановки в Нoвосибирской области

В 2024 году Новосибирск пережил масштабные изменения в системе управления. С приходом нового мэра Максима Кудрявцева весной началась череда кадровых перестановок и громких событий, которые существенно повлияли на политическую и административную жизнь региона. Расскажем о самых значимых из них.

Кадровые перестановки в городской администрации

Заместители нового мэра: Попантонопуло и Останин

Фото: соцсети Евгения Попантонопуло

17 мая новым заместителем мэра Новосибирска стал Евгений Попантонопуло. В его обязанности входит контроль за работой департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

В день вступления в должность Сиб.фм рассказывал, кто такой Евгений Попантонопуло и почему он стал заместителем Максима Кудрявцева.

Фото: соцсети Максима Останина

20 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Максима Останина заместителем градоначальника. В обязанности Останина входит контроль за работой департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, управления делами мэрии, управления по организационному обеспечению деятельности мэра города, управления общественных связей мэрии, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

С биографией Максима Останина можно ознакомиться в подробном материале Сиб.фм.

Дмитрий Юданов – управление делами мэрии

Управделами мэрии Новосибирска Сергей Тужилкин 7 июня уступил свое кресло представителю «губернаторского десанта», бывшему заместителю министра юстиции Дмитрию Юданову. Который еще до перехода в аппарат Андрея Травникова был заместителем главы Кировского района по организационной работе.

Имя Дмитрия Юданова можно найти на сайте «Единой России» в разделе «Лица партии». Там же фигурирует и его отец Анатолий Юданов, главврач Новосибирской областной клинической больницы, депутат Заксобрания Новосибирской области, член Генерального совета Единой России и член президиума новосибирского политсовета.

Максим Русин – департамент связи и информатизации

Русин, сменивший в должности Александра Горнштейна (который ушел по собственному желанию), приехал в Новосибирск из Ангарска и закончил Сибирскую академию государственной службы (ныне СИУ РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». После переподготовки в РАНХиГС по правовому обеспечению государственного управления Максим Русин стал работать под руководством министра цифрового развития Сергея Цукаря, возглавив отдел ведомственной цифровизации. В июне 2024 года он перешел в департамент связи и информатизации мэрии Новосибирска.

Светлана Руськова – управление инноваций и предпринимательства

Еще одна выпускница РАНХиГС (учившаяся на том же факультете, что и Максим Русин), получила назначение в мэрию 10 июня.

Именно в этом управлении (которым в то время руководил будущий вице-мэр Максим Останин) Светлана начала карьеру в 2015 году. С 2019 года она перешла на работу в Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области, а с 2021 года стала начальником отдела по связям с общественностью Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности.

Иосиф Кодалаев – глава дептранса и вице-мэр

Фото: мэрия Новосибирска

Иосиф Кодалаев, бывший начальник муниципального предприятия «Гормост» с 11 июня возглавил департамент транспорта мэрии, где за полгода сменилось сразу три руководителя.

С 28 ноября 2024 года Иосиф Важаевич Кодалаев официально вступил в должность первого вице-мэра Новосибирска — он занимается реформированием департамента транспорта.

Елена Нелюбина – управление дорожного строительства

24 июня из мэрии ушел Виктор Хихлов, директор Управления дорожного строительства, возглавлявший его с 2021 года. Вместо него обязанности главы сейчас занимает заместитель директора по строительству Елена Нелюбина.

Александр Морозов – департамент инвестиций и потребительского рынка

Вместо отправившегося в СИЗО за два дня до предполагаемой отставки (он уже написал заявление об уходе) Виталия Витухина, департамент инвестиций с 24 июня возглавил бывший руководитель Городского центра развития предпринимательства Александр Морозов.

До ГЦРП он работал в нескольких государственных и коммерческих структурах и несколько лет управлял бизнес-инкубаторами.

Ксения Антонова – Ирина Королева

Фото: Сиб.фм. Ксения Антонова

Помощник депутата Госдумы Максима Кудрявцева Ксения Антонова руководила департаментом организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска всего несколько недель – до начала июля. А затем пересела в кресло начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, который при Анатолии Локте возглавляла Анна Терешкова.

Вместо нее организационно-контрольной работой с 12 июля занимается юрист Ирина Королева, закончившая СИУ РАНХиГС и успевшая поработать в нескольких муниципальных и государственных структурах.

Георгий Жигульский – Алексей Колович

Фото: соцсети. Жигульский и Колович

Об отставке Жигульского, руководившего департаментом имущественных и земельных отношений с 2015 года, стало известно еще в начале мая, но имени его преемника пришлось ждать целых три месяца. Только 5 августа мэр Максим Кудрявцев представил нового руководителя департамента Алексея Коловича, бывшего работника СО РАН и представителя Миннауки.

Известно, что Колович окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию, после чего переехал работать в Новосибирск. В 2018–2021 годах занимал должность руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования. С 2021 по 2022 годы работал помощником председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с Минобрнауки РФ. А в 2022 году стал советником ректората НГАСУ (Сибстрин).

Ольга Незамаева – Елена Сологуб

Фото: мэрия Новосибирска. Ольга Незамаева

Руководившая более 10 лет департаментом социальной политики мэрии Ольга Незамаева в начале августа приняла решение уйти с должности, не раскрыв причин своей отставки. В распоряжении мэра Максима Кудрявцева говорится: «уволить по инициативе работника». До прихода в мэрию Незамаева успела накопить немалый опыт работы в медицине и фармацевтике, в том числе на руководящих должностях. В 2003-2007 годах она была заместителем директора и директором сети аптек «Ваше здоровье», с 2007 по 2014 год возглавляла ЗАО «Новосибирская медицинская корпорация». Также в 2005-2010 годах была депутатом Заксобрания региона.

На выбор нового руководителя департамента ушел почти месяц – только 2 сентября стало известно, что социальной политикой мэрии Новосибирска теперь будет руководить Елена Сологуб, в прошлом – первый заместитель Незамаевой.

Евгений Улитко – департамент строительства

Фото: правительство НСО

24 сентября в Новосибирске главой департамента строительства и архитектуры мэрии назначен Евгений Улитко.

Евгений Владимирович, родом из Бердска, в 2004 году завершил обучение в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Свою карьеру он начал мастером, работая в строительных компаниях как в Новосибирске, так и в Южно-Сахалинске. С 2007 года Улитко трудился в мэрии Новосибирска, где занимал различные должности, включая руководителя профильного отдела министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области. В последние годы он возглавлял управление архитектурно-строительной инспекции мэрии.

Сергей Канунников – Владимир Захаров

Фото: соцсети. Каннуников и Захаров

Череду руководителей районов, покинувших свой пост в 2024 году, открыл ушедший на пенсию еще в начале мая Сергей Канунников, глава администрации Центрального округа, объединяющего Центральный, Железнодорожный и Заельцовский районы. И только в середине июля мэрия Новосибирска озвучила имя его преемника. Им стал бывший вице-мэр Бердска Владимир Захаров, который дважды (в 2013-2018 и 2024 годах) руководил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», а между этими периодами занимал пост вице-мэра по строительству и городскому хозяйству. А в 2023 году временно исполнял обязанности главы Бердска, пока на эту должность не пришел Роман Бурдин. Бывший руководитель Захарова Евгений Шестернин, напомним, также ушел на повышение в Новосибирск, где стал министром природных ресурсов и экологии региона.

Алексей Кондратьев – «уволить по инициативе работника»

Фото: мэрия Новосибирска

5 сентября стало известно, что Алексей Кондратьев, занимающий пост заместителя мэра и руководителя департамента строительства и архитектуры, подал заявление об увольнении. Официально он ушел 16 сентября.

«Кондратьева Алексея Валерьевича, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, уволить 16 сентября 2024 года по инициативе работника», – уточняется в документе, подписанном мэром Кудрявцевым.

Кадровые перестановки в областной администрации

Дмитрий Гришунин – Виктория Чуканова

Дмитрий Гришунин стал одним из участников «рокировки» между правительством области и мэрией. 7 августа он переместился с поста руководителя Новосибирской аптечной сети в кресло заместителя министра промышленности и торговли Андрея Гончарова. Отныне он возглавил управление по регулированию потребительского рынка и сферы услуг, которым до мая текущего года руководил Максим Останин – ныне вице-мэр в аппарате Кудрявцева. Он сменил ушедшего на пенсию Геннадия Захарова.

На вопрос о преемнике в НАС Гришунин тогда ответил: «Идут собеседования». Две недели спустя, 21 августа, ведомство определилось с новым руководителем – его обязанности стала исполнять Виктория Чуканова, ранее работавшая главным бухгалтером в НИИТО. После 2020 года ее фамилия появилась в руководстве МП «НАС» и неоднократно фигурировала в протоколах по итогам аукционов по продаже имущества Новосибирской аптечной сети.

Андрей Шинделов – министерство сельского хозяйства

Фото: правительство НСО

7 июня стал последним днем работы Евгения Лещенко на посту министра сельского хозяйства Новосибирской области. А 10 июня Андрей Шинделов стал исполняющим обязанности министра сельского хозяйства. На сайте ведомства он до сих пор числится первым замом главы ведомства.

Помимо работы в министерстве Шинделов имеет за плечами почти 30-летний научно-педагогический стаж в НГАУ.

Евгений Назаров – министерство ЖКХ и энергетики

Почти три месяца прошло после задержания за злоупотребления полномочиями министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова до того, как областной суд согласился удовлетворить представление прокуратуры и снял с него полномочия министра. Но снял не насовсем, а временно – до 20 августа.

Фактически Евгений Назаров руководил министерством с 27 марта, но де-юре исполняющим обязанности он может считаться после заседания суда 19 июня.

Атякшев – из горсовета в правительство

Фото: Сиб.фм

8 августа Игорь Атякшев, бывший депутат горсовета Новосибирска, стал замминистра региональной политики. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм экс-депутат горсовета Новосибирска Игорь Атякшев сообщил, последний рабочий день в Совете депутатов у него был 31 июля. До перехода на новую должность Атякшев был депутатом избирательного округа № 16 (мкрн «Родники»).

Новые заместители губернатора – Хальзов, Дудникова, Клемешов

Фото: правительство НСО. Константин Хальзов и Валентина Дудникова

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 9 сентября губернатор региона Андрей Травников сообщил о том, что посты заместителей губернатора заняли министр здравоохранения Константин Хальзов и бывшая заместитель руководителя администрации главы региона и правительства Валентина Дудникова.

Известно, что Константин Хальзов будет продолжать курировать деятельность Министерства здравоохранения, а также Минтруда и соцразвития Новосибирской области. В том числе, он будет отвечать за работу по национальным проектам «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Валентина Дудникова будет ответственна за работу Минобразования и Минспорта, департамента молодежной политики региона. Сейчас в ее ведении будет находиться исполнение нацпроектов «Молодежь России» и «Кадры».

Фото: мэрия Новосибирска

5 ноября бывший заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов занял должность в региональном правительстве. До 31 октября на должности заместителя губернатора Новосибирской области работал Сергей Семка.

«На новом для себя посту он будет курировать работу министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерства ЖКХ и энергетики», — заявил Травников.

Новый глава Минстроя Богомолов

Дмитрий Богомолов стал новой главой минстроя Новосибирской области. Министра объявили на оперативном совещании в областном правительстве 15 октября. Ранее Сиб.фм рассказывал о биографии Богомолова.

Фото: правительство НСО

Муниципальные предприятия

Валерий Науменко – Евгений Салин

В самую середину лета, 15 июля, о своем уходе с должности объявил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

«Друзья, спустя 7 лет работы, я принял непростое решение покинуть пост директора «Горфонтана». Эти годы были для меня невероятно значимыми. Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное», – написал Науменко на своей странице в ВК.

Он, как и многие люди из этого списка, ушел после отпуска. Валерий Науменко известен в Новосибирске еще и тем, что именно он основал ныне закрытый бар «Гевара» на улице Серебренниковской – сейчас там идет строительство.

Что касается «Городского фонтана», с 8 августа его возглавляет Евгений Салин, о котором известно только то, что он работал (и, возможно, работает до сих пор) в сфере грузопассажирских перевозок. Сведений об имеющемся у него опыте государственной и муниципальной службе нет, в реестре руководителей и учредителей он также не значится. До его назначения обязанности руководителя исполняла Елена Строганцева.

Андрей Колмаков – Александр Южаков

Фото: соцсети. Колмаков и Южаков

Возвращение бывшего руководителя новосибирского филиала СГК в мэрию было недолгим. 2 апреля он сменил арестованного главу МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова – и уже в июле ушел с этой должности вскоре после своего «дважды преемника» Дмитрия Перязева (он сначала принял у Колмакова МУП «Энергия», затем возглавил новосибирское представительство Сибирской генерирующей компании). Накануне, 5 сентября, Корпорация развития Новосибирской области сообщила, что Андрей Колмаков теперь работает с ними – в качестве генерального директора управляющей компании Промышленно-логистического парка.

А «Спецавтохозяйство» с 17 июля возглавил Александр Южаков, последним местом работы которого числилось ООО «Русгидрострой». А до этого он вместе с Максимом Кудрявцевым работал в МРФ «Сибирь» «Ростелекома» (и стал его преемником, когда Кудрявцев из директора Омского филиала пошел на повышение в Новосибирск). Вскоре прокуратура обратила внимание на то, что Южаков является директором и учредителем нескольких коммерческих организаций – и тот вынужден был выйти из числа их учредителей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о громких арестах 2024 года в Новосибирске.