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общество

В Новосибирске ожидается магнитная буря с 5 на 6 января

Фото: Сиб.фм

Магнитная буря накроет город в ближайшие дни.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, сегодня, 5 января 2025 года, до 16:00 поле Земли подвержено колебаниям — уровень бури отмечен как G1.

Также и завтра, 6 января, возмущения геомагнитного поля будут слабыми или малыми по силе. Однако метеозависимые люди все же могут почувствовать недомогание в эти дни, поэтому специалисты советуют следить за своим состоянием во время магнитных колебаний.

Напомним, что в Новосибирске назвали прогноз погоды на январь-2025

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Валерия Митрохина
Журналист

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