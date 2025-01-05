В Новосибирске ожидается магнитная буря с 5 на 6 января

Магнитная буря накроет город в ближайшие дни.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, сегодня, 5 января 2025 года, до 16:00 поле Земли подвержено колебаниям — уровень бури отмечен как G1.

Также и завтра, 6 января, возмущения геомагнитного поля будут слабыми или малыми по силе. Однако метеозависимые люди все же могут почувствовать недомогание в эти дни, поэтому специалисты советуют следить за своим состоянием во время магнитных колебаний.

Напомним, что в Новосибирске назвали прогноз погоды на январь-2025