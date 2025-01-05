79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 19:36
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 19:36
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 14:39
культура

В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев

На льду в столице Сибири показали шоу «Настоящий Щелкунчик» (0+).

Вчера, 4 января 2025 года, в Новосибирске прошло новое исполнения классической истории Эрнста Теодора Гофмана — «Настоящий Щелкунчик». Спектакль сочетал в себе динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и световое мультимедийное шоу.

В основе музыкального оформления лежала авторская переработка произведения Петра Чайковского с добавлением новых инструментальных композиций и авторских песен.

Профессиональный хореограф Никита Михайлов привлёк к проекту ведущих фигуристов России и солистов мировых ледовых шоу. На льду выступали профессиональные спортсмены, артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж 14

Напомним, что в Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в