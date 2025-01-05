В Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик». Фоторепортаж

На льду в столице Сибири показали шоу «Настоящий Щелкунчик» (0+).

Вчера, 4 января 2025 года, в Новосибирске прошло новое исполнения классической истории Эрнста Теодора Гофмана — «Настоящий Щелкунчик». Спектакль сочетал в себе динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и световое мультимедийное шоу.

В основе музыкального оформления лежала авторская переработка произведения Петра Чайковского с добавлением новых инструментальных композиций и авторских песен.

Профессиональный хореограф Никита Михайлов привлёк к проекту ведущих фигуристов России и солистов мировых ледовых шоу. На льду выступали профессиональные спортсмены, артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

Напомним, что в Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы