79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 22:19
пробки
2/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
05 января, 22:19
пробки
2/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 20:30
общество

Весенняя температура покажут столбики термометров в заснеженном Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

В четверг температура воздуха опустится до -11...-15 градусов.

По прогнозам Яндекс.Погоды, с 6 по 12 января средняя дневная температура составит около -7 градусов, а ночная — около -12 градусов. В течение недели ожидается небольшой снег, который усилится в среду.

Самым холодным днем станет четверг, когда температура опустится до -11...-15 градусов. Ветер будет южным и юго-западным, со скоростью 2–3,5 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в