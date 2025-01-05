Весенняя температура покажут столбики термометров в заснеженном Новосибирске

В четверг температура воздуха опустится до -11...-15 градусов.

По прогнозам Яндекс.Погоды, с 6 по 12 января средняя дневная температура составит около -7 градусов, а ночная — около -12 градусов. В течение недели ожидается небольшой снег, который усилится в среду.

Самым холодным днем станет четверг, когда температура опустится до -11...-15 градусов. Ветер будет южным и юго-западным, со скоростью 2–3,5 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями.