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вчера 22:00
общество

Жительница Новосибирска держит дома пятнадцать змей

Фото: Вести Новосибирск

Сибирячка часто участвует в телешоу и съёмках программ со своими питомцами.

Татьяна, работающая менеджером, уже десять лет увлекается рептилиями. Начав с одного питона, она собрала коллекцию из 15 змей, которые живут в ее квартире.

По словам хозяйки, змеи спокойны и не доставляют хлопот. Они не представляют опасности для соседей, так как не могут покинуть террариум. Змеи питаются раз в месяц, предпочитая живой корм. Татьяна отмечает, что ее питомцы научили ее спокойствию и мудрости.

Ранее солистка группы «Краски» призналась, что Новосибирск ее покорил.

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Дарья Лапина
Журналист

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