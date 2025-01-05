Жительница Новосибирска держит дома пятнадцать змей

Сибирячка часто участвует в телешоу и съёмках программ со своими питомцами.

Татьяна, работающая менеджером, уже десять лет увлекается рептилиями. Начав с одного питона, она собрала коллекцию из 15 змей, которые живут в ее квартире.

По словам хозяйки, змеи спокойны и не доставляют хлопот. Они не представляют опасности для соседей, так как не могут покинуть террариум. Змеи питаются раз в месяц, предпочитая живой корм. Татьяна отмечает, что ее питомцы научили ее спокойствию и мудрости.

Ранее солистка группы «Краски» призналась, что Новосибирск ее покорил.