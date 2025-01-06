Эксперты не нашли нарушений на новосибирской трассе, где погиб ребёнок

В рамках следствия по делу о смертельном ДТП 2 января 2025 года на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» региональный Минтранс провёл проверку дорожного полотна.

Напомним, во второй день наступившего 2025 года на 75 километре трассы К-17Р в результате опрокидывания автомобиля в кювет погибла 10-летняя девочка.

Она ехала из Ордынского района в Новосибирск вместе со своими родителями. Отец школьницы, находившийся за рулём, уверяет, что дорога в момент аварии была обледенелой и нечищеной – в тот период разгулялась метель с ограниченной видимостью.

В рамках выяснения обстоятельств ДТП Минтранс Новосибирской области совместно с Госавтоинспекцией провел ряд проверок. В итоге недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дороги не выявлено.

При этом подрядчики заверили, что проводили очистку дорог согласно отраслевым нормативам. Однако региональная прокуратура продолжает серию проверок и экспертиз по факту аварии.

Ранее портал «Сиб.фм» описывал первые подробности смертельного ДТП на трассе в Новосибирской области.