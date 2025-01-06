Гадание на Рождество 2025. Узнаем имя суженого и заглядываем с будущее

Потребуются карты, соленая вода или воск.

Предсказания на Рождество о будущем супруге

В древней Руси существовало множество различных гаданий, однако в современных реалиях, особенно в городах, такие практики, как бросание валенка за ворота или заманивание петуха зерном, становятся уже неактуальными. Сегодня мало у кого есть доступ к курятнику или валенкам, поэтому предлагаем несколько рождественских гаданий, которые можно легко осуществить дома.

Гадание с водой

Постелите белоснежное полотенце на стол и разместите на нём небольшое зеркальце. Сверху установите прозрачный стакан с водой и опустите в него кольцо. Внимательно вглядитесь в воду в надежде узреть своего будущего супруга.

Гадание с королями

Перед сном положите под подушку четырёх королей из игральной колоды, предназначенной для гаданий, и произнесите простое: «Суженый-ряженый, явись во сне!». Говорят, что ваш избранник придёт к вам во сне в виде короля с короной и красной мантией.

Гадание на картах

Ещё одно сходное гадание. Перед сном разместите под подушкой 4 карты – королей. Укладываясь спать, скажите: «Суженый мой, ряженый, явись во сне». Если во сне вы увидите пикового короля, жених будет старым и ревнивым. Червонный король обещает молодого и богатого избранника. Крестовый даст подсказку о военном человеке или бизнесмене, а бубновый обозначает любимого.

Гадание на имя

В древности девушки выходили ночью на улицу, находили первого встречного мужчины и спрашивали его имя – так и будет звать будущего мужа. Это гадание подходило не только девушкам, но и парни использовали его, чтобы узнать имя будущей жены. Попробовать такой способ можно и в наши дни: это просто и не требует подготовки.

Гадание на солёной воде

Подготовьтесь к Рождеству, съев вечером что-то солёное, например, маринованный огурец или квашеную капусту. Перед сном произнесите: «Кто мой ряженый? Кто мой суженый? Повернись и подай мне воды!». Во сне к вам должен прийти будущий муж, держащий стакан с водой. Запомните его облик, чтобы узнать позже.

Гадание на воске

В тёмной комнате расплавьте свечу над ёмкостью с холодной водой. Внутри сосуда (чаши, блюда, стакана) воск должен застыть, и по полученной форме предсказывают, что ждёт вас в новом году. Например, фигура в виде цветка ведёт к браку, зверь – к врагам, а полосы – к длинному пути. Подробные интерпретации можно найти на различных интернет-ресурсах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 20% возрастет минимальный тариф на капремонт в Новосибирске.