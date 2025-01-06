Лихач из Новосибирска избежал тюрьмы за массовую аварию из семи автомобилей

Подробности резонансного уголовного дела – ниже по тексту.

В Заельцовском районном суде города Новосибирск на днях завершено громкое дело в отношении 24-летнего Никиты Веретина. Напомним, 13 июля прошлого 2024 года сибиряк устроил массовое ДТП с повреждением семи автомобилей в самом центре мегаполиса.

В тот день его красный BMW X5 M-Competition на запредельной скорости влетел в семь припаркованных автомобилей и чудом не задел пешеходов. В итоге от удара иномарка перевернулась и загорелась.

Первым обвинением в отношении Веретина было «умышленное причинение вреда чужому имуществу». Позднее, по неизвестным причинам, статью переквалифицировали на «неосторожное причинение вреда», в финале 2024 года решением суда дело и вовсе было закрыто.

К обвиняемому была применена мера уголовно-правового характера. В её рамках он обязан возместить материальный ущерб пострадавшим и оплатить штраф суду.

Ранее «Сиб.фм» писал, как суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям.