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общество

Лихач из Новосибирска избежал тюрьмы за массовую аварию из семи автомобилей

Pikabu.ru

Подробности резонансного уголовного дела – ниже по тексту.

В Заельцовском районном суде города Новосибирск на днях завершено громкое дело в отношении 24-летнего Никиты Веретина. Напомним, 13 июля прошлого 2024 года сибиряк устроил массовое ДТП с повреждением семи автомобилей в самом центре мегаполиса.

В тот день его красный BMW X5 M-Competition на запредельной скорости влетел в семь припаркованных автомобилей и чудом не задел пешеходов. В итоге от удара иномарка перевернулась и загорелась.

Первым обвинением в отношении Веретина было «умышленное причинение вреда чужому имуществу». Позднее, по неизвестным причинам, статью переквалифицировали на «неосторожное причинение вреда», в финале 2024 года решением суда дело и вовсе было закрыто.

К обвиняемому была применена мера уголовно-правового характера. В её рамках он обязан возместить материальный ущерб пострадавшим и оплатить штраф суду.

Ранее «Сиб.фм» писал, как суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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