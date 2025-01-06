Молочная кухня Новосибирска в 2025-м перешла на QR-код

По инициативе Минцифры Новосибирской области сервис «Молочная кухня», внедрённый в «Карте жителя» региона, перешёл на новый формат выдачи продукции для младенцев.

С нового 2025 года рецепты на молочную кухню в Новосибирской области перешли в электронный вид. Новая «безбумажная» система работает по типу получения товаров на маркетплейсах.

Получить заветный QR-код достаточно просто:

· зарегистрироваться в сервисе «Карта жителя»,

· привязать карту «Мир»,

· получить рецепт на питание от участкового педиатра (появится в личном кабинете пользователя).

При этом активация графика получения кисломолочного питания производится автоматически.

«Бумажные рецепты терялись, забывались. Сейчас такого не будет. Для детей второго и третьего года жизни сократилось количество посещений поликлиники для получения рецептов на питание. В один визит врач проведет осмотр ребенка и выдаст рецепты на три месяца вперед в электронном виде», – цитируют министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукарь региональные СМИ.

По заверениям авторов инициативы, желающие могут по-прежнему использовать бумажные рецепты.

Напомним, ранее «Сиб.фм» писал о бесплатном питании школьников Новосибирска.