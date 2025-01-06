На Новосибирск движутся лютые морозы

Прогноз на вторую половину января-2025 всерьёз испугал даже бывалых сибиряков.

Согласно обновлённым метеорасчётам экспертов Западно-Сибирского Гидрометцентра, значительное понижении температуры атмосферного воздуха в Новосибирске и по области ожидается уже в финале второй и начале третьей декад января-2025.

Эти данные позволили сделать вывод о приближении Крещенских морозов, которые всё чаще обходят стороной Западную Сибирь. Однако нынешняя зима решила идти по классической схеме.

В период с 18 по 25 января нового года ночные показания температурного столбика опустятся до предела минус 30 в Новосибирске и минус 33 по области.

Дневные температуры будут также низкими: от 18 до 24 градусов по шкале Цельсия.

Отметим, портал «Сиб.фм» ранее публиковал прогноз на зиму 2024 года.