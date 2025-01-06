Новосибирские пожарные спасли двух мигрантских детей – мать не могла вызвать спасателей из-за незнания русского языка

Двух и трёхлетний дети из семьи азиатских мигрантов оказались запертыми в задымлённой квартире. Новосибирские спасатели прибыли в последний момент.

По предварительным данным ГУ МЧС по Новосибирской области, двое маленьких детей 2022 и 2023 годов рождения в многоэтажке на улице Хилокской закрыли задвижку на входной двери в тот, момент, когда их мать вышла на лестничную клетку.

По стечению обстоятельств в квартире возникло возгорание и началось задымление. Женщина не смогла открыть запертую дверь, из-под которой уже начал выползал дым. Она также не смогла вызвать экстренные службы, потому что попросту не владеет русским языком.

Пожарных подняла по тревогу соседка, в жилище которой стали проникать продукты горения.

«По прибытии спасателей квартира была окутана дымом, а здание — гарью. Спасатели отметили, что хотя они прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, ситуация была критической: дети чудом избежали отравления угарным газом», пишут наши коллеги из «МК.ру Новосибирск».

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, что эксперты мэрии Новосибирска составили методичку о пожарной безопасности.