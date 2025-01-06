Операции под рентгеном будут выполнять в Новосибирске

Новая уникальная рентгеноперационная появилась в 34-й городской больнице.

У жителей нашего региона появилась возможность получать высокотехнологичную помощь. Это особенно актуально в отношении сибиряков, страдающих инсультами и инфарктами, которым требуется экстренная помощь.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, получение компьютерного томографа и ангиографа позволило организовать отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Это замкнуло цикл оказания помощи больным с сосудистыми катастрофами в горбольнице № 34.

«В условиях рентгеноперационной поставить стент и таким образом восстановить кровоток сосудов сердца. Созданы условия для реабилитации пациентов в первые сутки после проведения необходимых манипуляций», пояснил в министерском релизе замгубернатора Константин Хальзов.

Он отметил, что новая операционная значительно разгрузит областную больницу и НМИЦ им. Мешалкина, куда обычно направлялись пациенты с инсультами и инфарктами.

Ранее «Сиб.фм» публиковал информацию о новом медицинском оборудовании в больницах Новосибирской области.