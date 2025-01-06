В Новосибирске открыто производство пропеллеров для трофейных дронов

Захваченные в зоне СВО беспилотники украинской армии будут снабжаться новыми пропеллерами из Новосибирска и использоваться повторно.

Использование трофейного оружия и направление его на противника – обычная практика в армиях мира. Не стала исключением и российская группировка войск в зоне действия СВО.

Тысячи захваченных БПЛА «Баба Яга» украинского производства будут восстановлены и вновь задействованы в боях. Самое частое повреждение беспилотников – поломка винта и пропеллеров.

Эту проблему Минобороны РФ решило при поддержке новосибирских конструкторов, которые скопировали вражеские лопасти и наладили их массовое производство на базе конструкторского бюро «Спектр».Эксперты этого КБ успешно занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.

На днях руководитель «Спектра» Андрей Братеньков сообщил в беседе с ТАСС о локализации производства пропеллеров для трофейных дронов в Новосибирске.

«Этих аппаратов на фронте сейчас больше, чем снега. А проблема заключается в том, что пропеллеров к ним нет. В январе КБ «Спектр» выходит на производство пропеллеров для трофейных украинских дронов. Мы готовы ежемесячно производить тысячу комплектов пропеллеров», поделился он подробностями.

Отметим, ранее портал «Сиб.фм» писал о трофейной технике НАТО, захваченной в зоне СВО русскими солдатами.