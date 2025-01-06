В Новосибирске цены на дома растут повышенными темпами

Эксперты в области недвижимости рассказали, что об опережающих темпах роста цен на дома в нашем регионе.

Среднероссийские показатели стоимости частного жилья за финальный квартал прошлого года показали прирост стоимости этой категории недвижимости на 3,8 процента. Однако в Новосибирской области цены на дома растут в более высоком темпе.

Прирост стоимости за три месяца составил 6,3%. Теперь сибирякам, желающим стать владельцами частного жилья, придётся заплатить в среднем по региону 6,5 млн рублей.

На верхних строчках рейтинга роста цен по России также оказались: Республика Алтай, Московская и Кемеровская области. Аналитики портала «Мир квартир» сравнивали 85 регионов страны, 76 из которых показали уверенный прирост стоимости этой категории недвижимости.

Отметим, портал «Сиб.фм» ранее освещал, как в Новосибирске собственники частных домов возмутились КРТ.