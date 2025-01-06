Вредными выбросами под Новосибирском в 2025 году займутся федеральные власти

На днях был обнародован план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу регионов РФ в рамках федеральной программы «Чистый воздух». В него вошла и наша область.

Ещё минувшей осенью в эту федеральную программу попал горд Искитим, как один из самых неблагополучных городов Западной Сибири по вредным выбросам в атмосферу.

Местное население этого небольшого городка, что в пятидесяти километрах от Новосибирска, вынуждено было протестовать против строительства нового завода металлоконструкций, который мог значительно ухудшить и без того неблагоприятную обстановку с окружающей средой.

Теперь у искитимцев появилась надежда на лучшее. По информации пресс-службы кабмина РФ, Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. Наряду с ним комплексные планы по очистке воздуха оплатит федеральный бюджет и в других населённых пунктах страны: Абакане, Минусинске, Улан-Уде, Черногорске, Южно-Сахалинске и Гусиноозерске.

Прежде всего эти города ожидает модернизация промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, монтаж твердотопливных котлов с высоким коэффициентом полезного действия, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, а также закупка более экологичных моделей общественного транспорта.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что депутаты Заксобрания НСО направили главе региона законопроект «Об экологическом просвещении в Новосибирской области».