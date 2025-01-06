Юрист из Новосибирска не знает на что потратить лотерейный миллион

Обладательница счастливого лотерейного билета выиграла 1 января 2025 года 1 миллион рублей, но как его потратить она пока никак не придумает.

Из 90 лотерейных миллионеров России трое живут в Сибири. В общей сложности в новогоднем розыгрыше гослотереи жители нашего региона выиграли 60 миллионов рублей.

Среди них уроженка Новосибирска, юрист Ксения Лушина. По её заверениям, заветный «билетик» она купила перед Новым 2025 годом за компанию с друзьями и даже забыла о нём.

Однако утром 1 января наступившего года на её телефон пришло сообщение о выигрыше в новогоднем тираже. Семизначная цифра на экране смартфона поразила женщину.

«Когда увидела миллион, первая мысль была: «Да нет, не может быть», а в итоге — может!», рассказала она представителям СМИ.

В настоящий момент сибирячка проживает в Подмосковье и уже оформила получение нечаянных денежных средств. Правда, по её признанию, на их потратить она пока не знает.

Напомним, портал «Сиб.фм» неоднократно рассказывал о жителях Новосибирской области, ставшими миллионерами после выигрыша в лотерею.