Жителей Новосибирска предупредили о повышении тарифов ЖКХ с июля-2025

Во втором полугодии наступившего 2025 года ожидается удорожание большинства жилищно-коммунальных услуг.

По предварительным данным, с 1 июля нового 2025 года тарифы на электричество, воду, отопление, вывоз мусора и другие комуслуги подрастут. При этом предельный размер их суммарного роста отдан на откуп федеральной власти, которая при расчёте повышения руководствуется специальным индексом, пишет издание РБК.ру.

Доподлинно известно, что диапазон этого индекса по всей стране варьируется от 8,6 до 21,1 %. При этом конкретные тарифы в денежном выражении определяет самостоятельно каждый субъект РФ.

Так, в Новосибирске среднее повышение составит 11,9 %, максимальный индекс увеличения достигнет 13,5 %.

«Рост тарифов коснется большинства коммунальных услуг. Холодная вода подорожает на 11,9%, горячая — на 12,1%, а тарифы на отопление и электричество увеличатся на 12,6%. Также вырастет стоимость капитального ремонта — с нового года она составит 19,29 рубля за квадратный метр», пояснил региональным СМИ глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Отметим, ранее портал «Сиб.фм» сообщал, как в Новосибирске поднимутся тарифы ЖКХ.