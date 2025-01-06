Жителей Новосибирска предупредили о появлении в соседнем Казахстане нового смертельного вируса

В финале ушедшего года в сопредельном государстве зафиксирована вспышка нового метапневмовируса.

Чуть ранее Казахстана новый вирус был обнаружен в Китае. Случилось это в начале осени 2024 года, когда китайские больницы оказались переполнены пациентами с симптомами неизвестного вируса. Исследования, проведённые в экстренном режиме, выявили новейший метапневмовирус.

В настоящее время он преодолел пределы Казахстана.

По информации Минздрава соседней с Россией республики, на территории КЗ зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа. Исследовано 8 360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе коронавирус – 206 (11,1%), парагрипп – 178 (9,5%), бокавирус – 113 (6,1%) и метапневмовирус – 30 (1,6%).

По наблюдениям казахстанских медиков, симптомы нового вируса очень схожи с обычным гриппом:

- озноб,

- кашель,

- слабость,

- головокружение

- боли в горле,

- поражение легких.

По сведениям Роспотребнадзора, специфического лечения от этого вирусного недуга на текущий момент не существует, потому медиками Казахстана и Китая применяется лишь симптоматическое.

Согласно первым статданным, среди заразившихся метапневмовирусом преобладают дети до 14 лет и пожилые люди старше 60.

Портал «Сиб.фм» ранее писал, как эпидемиолог из Новосибирска оценил риски возникновения нового неизвестного вируса.