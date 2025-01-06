Жители Новосибирска выбирают русскую кухню

Голосуют сибиряки за национальную кухню выбором блюд русской кухни в кафе и ресторанах сибирской столицы.

Новую кулинарную тенденцию поддерживают и новосибирские рестораторы. В беседе с нашими коллегами из BFM-Новосибирск они единодушно заявили — «давно пора было вспомнить свою кухню».

Ярче всего новый тренд отразился в период новогодних корпоративных вечеринок. По наблюдениям сибирских поваров, вместо стандартного «европейского меню» большинство сибиряков выбрали русские блюда.

Некоторые коллективы проводили новогодний корпоратив в формате лепки пельменей.

«Пельмени, слепленные сообща, не просто дают чувство сытости, а представляют собой настоящий объединяющий ритуал. В декабре мы с Артуром Прокудиным провели гастроспектакль по мотивам русских сказок и воспоминаний из детства. У нас в гастроспектакле было восемь сказок, восемь блюд», прокомментировала тенденцию шеф-повар и основатель проекта «ШЕФИФЕРМЕР», вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Опытный эксперт уверена, что сейчас и время такое, что нам всем очень важно вспомнить, кто мы есть, где наши корни, поэтому мы и видим этот замечательный тренд, когда русская кухня становится всё более популярной.

Отметим, что «Сиб.фм» опубликовал список ресторанов и кафе, открывшихся в 2024 году в Новосибирске.