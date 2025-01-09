30 капель на ведро и дом благоухает цветами – безопасная уборка с эфирными маслами

Никакой химии и полная безопасность для детей и домашних питомцев, но при этом кристальная чистота и аромат цветов по всей квартире. Ниже – секрет идеальной уборки.

Здравомыслящие россиянки уже давно отказались от синтетических и хлорсодержащих средств бытовой химии. Все «прелести» гигиены и экологичности есть в эфирных маслах.

Их можно добавлять в воду для мытья мебели, полов и любых других поверхностей в квартире. Итогом станет тотальная природная дезинфекция, тонкий аромат, а бонусом – безопасность для детей и домашних питомцев.

По отзывам опытным домохозяек, идеальным сочетанием масел для уборки считается лаванда и чайное дерево. Многие россиянки рекомендуют добавлять эти эфирные масла в пропорции 30-40 капель (одна столовая ложка) на ведро воды.

Бытует мнение – если к этой смеси прибавить 30 мл белого уксуса (столовый 9 %), то самый грязный линолеум отмоется без усилий, а другие поверхности в доме будут сиять, как начищенные зеркала.

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