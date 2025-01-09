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общество

Хирурги из Новосибирской области спасли пациента с ножевым ранением сердца

Фото с официальной страницы Искитимкой ЦРБ в соцсети "Вконтакте"

9 января на официальной странице Искитимской Центральной районной больницы в соцсети «Вконтакте» было опубликовано сообщение о спасении пациента с ножевым ранением сердца.

Мужчина был доставлен в больницу в конце прошлого года в крайне тяжелом состоянии, без зафиксированного артериального давления. Врачи-хирурги Яков Тяботов и Вячеслав Кожевников провели экстренную операцию.

Проникающее ранение правого желудочка сердца привело к тампонаде. Для спасения жизни пациента была необходима срочная медицинская помощь.

Операция прошла успешно, пациенту был обеспечен открытый доступ к сердцу с помощью торакотомии. Хирурги отметили, что ножевые ранения, особенно в области сердца, являются редким, но не исключительным случаем в их практике.

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Игорь Кириченко
Журналист

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